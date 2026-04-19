Машина Ферстаппена получила повреждения в гонке «4 часа Нюрбургринга»

Машина Ферстаппена получила повреждения в гонке «4 часа Нюрбургринга»
Комментарии

Экипаж «Ферстаппен Рейсинг» c пилотами Максом Ферстаппеном и Лукасом Ауэром столкнулся с серьёзными проблемами по ходу гонки «4 часа Нюрбургринга» и потерял шансы на высокий результат, сообщает GPblog со ссылкой на Mercedes-AMG

Как известно, автомобиль команды получил серьёзные повреждения передней части — был повреждён сплиттер. Машину сразу закатили в боксы и убрали в гараж для оценки состояния и ремонта.

Фото: Кадр из трансляции

Руководитель Winward Racing Стив Бушманн отметил, что точная причина повреждений пока не установлена.

«Мы точно не знаем, что произошло. Вы сами видели меры безопасности и характер повреждений, поэтому на всякий случай убрали машину в боксы, чтобы избежать ещё более серьёзных проблем. Сейчас всё ремонтируем, как можете видеть, и используем эту гонку как тест. Лукасу нужно проехать больше кругов, почувствовать трафик перед «24 часами». Поэтому делаем всё, чтобы вернуть машину на трассу».

До этого инцидента команда проводила уверенную гонку. Ферстаппен, стартовав пятым, за несколько кругов выбился в лидеры и ехал с преимуществом в 30+ секунд. Однако после пит-стопа и длительного ремонта экипаж с Лукасом Ауэром выехал на трассу и откатился на 62-е место.

