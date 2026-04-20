YUKA DRIVE GYMKHANA LITE открывает сезон этапом в Самаре

26 апреля в Самаре стартует сезон региональной серии YUKA DRIVE GYMKHANA LITE Series. Первый этап лиги VOLGA откроет сезон и станет отправной точкой для оценки формы участников и общего уровня конкуренции.

На фоне растущего интереса к доступным автоспортивным дисциплинам джимхана постепенно закрепляется как самостоятельный формат с чёткой спортивной логикой. В основе — парные заезды по зеркальной конфигурации трассы, где ключевыми факторами остаются время и точность.

Фото: Пресс-служба Yuka Drive Gymkhana

Победа определяется секундомером: пилот должен пройти дистанцию быстрее соперника, минимизируя ошибки. В отличие от дисциплин, где акцент смещён в сторону визуальной составляющей, джимхана строится вокруг универсальности пилота. Разгон и торможение, быстрые смены направления, работа в ограниченном пространстве и точное прохождение элементов — таких как «боксы» и «пиньята» — формируют итоговое время круга. Здесь важна не только скорость, но и стабильность: агрессивный стиль без точности редко приводит к результату.

Серия YUKA DRIVE GYMKHANA выстроена по двухуровневой системе. Формат PRO ориентирован на опытных пилотов и предполагает более сложные конфигурации трасс, высокую плотность результатов, командный зачёт и строгие технические ограничения.

LITE, в свою очередь, выполняет роль базового уровня. Более мягкие требования к технике и шинам позволяют участникам сосредоточиться на развитии ключевых навыков и получении соревновательного опыта. Именно через эту категорию формируется основной приток новых пилотов.

Этап в Самаре пройдёт на компактной и техничной площадке автодрома «Drift That…». Конфигурация предполагает плотную борьбу: ограниченное пространство и высокая точность исполнения элементов практически не оставляют возможности для исправления ошибок, что делает такие трассы показательными с точки зрения уровня подготовки участников.

Расписание этапа (26 апреля)

10:30-12:30 — тренировки

13:30-14:00 — активности в фестивальной зоне

14:00 — парад пилотов и автограф-сессия

14:40 — заезды топ-32

16:40-18:40 — топ-16/топ-8/топ-4/финал

19:00 — награждение

Бесплатные билеты доступны на официальном сайте проекта.

