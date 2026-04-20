Президент ФИА прокомментировал внесение поправок в регламент

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем высказался о внесении корректировок в технический регламент.

«Я хочу отметить работу всех участников Формулы-1, сотрудников ФИА, команд, пилотов и производителей силовых установок, за конструктивное и слаженное взаимодействие в очень сжатые сроки. Несмотря на вынужденную паузу в календаре из-за обстоятельств, не зависящих от спорта, все стороны сохраняли полную вовлечённость и действовали в интересах Формулы-1.

Сейчас как никогда в центре этих обсуждений находились пилоты, и я хочу поблагодарить их за важный вклад в этот процесс. Безопасность и спортивная справедливость остаются главными приоритетами ФИА. Эти изменения направлены на устранение проблем, выявленных на первых этапах сезона, и на то, чтобы сохранить честность и уровень соревнования. Теперь мы с нетерпением ждём продолжения сезона-2026, который обещает быть очень интересным», — приводит слова бен Сулайема PlanetF1.