Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Президент ФИА прокомментировал внесение поправок в регламент

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем высказался о внесении корректировок в технический регламент.

«Я хочу отметить работу всех участников Формулы-1, сотрудников ФИА, команд, пилотов и производителей силовых установок, за конструктивное и слаженное взаимодействие в очень сжатые сроки. Несмотря на вынужденную паузу в календаре из-за обстоятельств, не зависящих от спорта, все стороны сохраняли полную вовлечённость и действовали в интересах Формулы-1.

Сейчас как никогда в центре этих обсуждений находились пилоты, и я хочу поблагодарить их за важный вклад в этот процесс. Безопасность и спортивная справедливость остаются главными приоритетами ФИА. Эти изменения направлены на устранение проблем, выявленных на первых этапах сезона, и на то, чтобы сохранить честность и уровень соревнования. Теперь мы с нетерпением ждём продолжения сезона-2026, который обещает быть очень интересным», — приводит слова бен Сулайема PlanetF1.

Материалы по теме
ФИА опубликовала список изменений в технический регламент Формулы-1
Комментарии
Все новости RSS

