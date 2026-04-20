Чандхок: Берману нужно постоянно напоминать «Феррари» о себе

Бывший пилот Формулы-1 Карун Чандхок оценил выступления гонщика «Хааса» Оливера Бермана, отметив, что британцу важно продолжать стабильно показывать результат, чтобы оставаться кандидатом на место в «Феррари»

«Олли Берман проделал отличную работу – по сути, он просто продолжил с того места, где закончил прошлый сезон, когда он уже тогда выглядел сильнее Эстебана Окона. Думаю, «Хаас» тоже сработал хорошо. Они очень бодро начали сезон. Это одна из самых маленьких команд по численности в пелотоне, но при этом у них машина, которая, пожалуй, лучшая среди всех, кто позади топ-команд.

Олли нужно просто постоянно напоминать «Феррари» о себе – в этом его задача, правильно? Чтобы в тот момент, когда Льюис Хэмилтон решит, что ему хватит, или Шарль Леклер захочет уйти, Олли был готов занять это место. И пока что, надо признать, он с этим отлично справляется», – сказал Чандхок в эфире подкаста Sky Sports F1.

