Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норрис стал лауреатом премии Laureus в номинации «Прорыв года»

Норрис стал лауреатом премии Laureus в номинации «Прорыв года»
Комментарии

Действующий чемпион Формулы-1 и пилот «Макларена» Ландо Норрис стал победителем в номинации «Прорыв года» престижной премии Laureus World Sports Awards. Об этом сообщила пресс-служба награды в соцсети X.

«Сегодня для меня особенный вечер. Я номинирован и получил эту красивую награду. Здорово быть среди таких выдающихся людей, поэтому большое спасибо жюри и академии за эту награду — ещё один трофей в мою коллекцию. И, конечно, спасибо всем вам — болельщикам, всем, кто поддерживал меня на этом пути. Эта награда — для вас. Спасибо большое», — приводит слова Норриса аккаунт награды в социальной сети X.

Вместе с Норрисом были номинированы бразильский теннисист Жоао Фонсека, французский футболист «Пари Сен-Жермен» Дезире Дуэ, английский крикетист Люк Литтлер, китайская пловчиха Юй Цзыди, а также звезда НБА Шей Гилджес-Александер, выступающий за «Оклахома-Сити Тандер».

В прошлом году награду получил вингер «Барселоны» Ламин Ямаль. Ранее среди представителей автоспорта в этой категории побеждали Хуан Пабло Монтойя, Льюис Хэмилтон, Дженсон Баттон, Марк Маркес, Даниэль Риккардо и Нико Росберг.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android