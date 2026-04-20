Норрис стал лауреатом премии Laureus в номинации «Прорыв года»

Действующий чемпион Формулы-1 и пилот «Макларена» Ландо Норрис стал победителем в номинации «Прорыв года» престижной премии Laureus World Sports Awards. Об этом сообщила пресс-служба награды в соцсети X.

«Сегодня для меня особенный вечер. Я номинирован и получил эту красивую награду. Здорово быть среди таких выдающихся людей, поэтому большое спасибо жюри и академии за эту награду — ещё один трофей в мою коллекцию. И, конечно, спасибо всем вам — болельщикам, всем, кто поддерживал меня на этом пути. Эта награда — для вас. Спасибо большое», — приводит слова Норриса аккаунт награды в социальной сети X.

Вместе с Норрисом были номинированы бразильский теннисист Жоао Фонсека, французский футболист «Пари Сен-Жермен» Дезире Дуэ, английский крикетист Люк Литтлер, китайская пловчиха Юй Цзыди, а также звезда НБА Шей Гилджес-Александер, выступающий за «Оклахома-Сити Тандер».

В прошлом году награду получил вингер «Барселоны» Ламин Ямаль. Ранее среди представителей автоспорта в этой категории побеждали Хуан Пабло Монтойя, Льюис Хэмилтон, Дженсон Баттон, Марк Маркес, Даниэль Риккардо и Нико Росберг.