Штайнер объяснил, почему молодые пилоты быстрее адаптировались к новому регламенту

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что молодые гонщики Формулы-1 лучше справились с переходом на новый регламент благодаря более быстрой адаптации к современным технологиям.

«Посмотрите на них – они справились лучше, чем опытные гонщики. Сначала это всех удивило, но, думаю, дело в технологиях: молодые быстрее и легче к ним привыкают, потому что они «свежее». У них ещё нет кучи вредных привычек, от которых нужно избавляться.

Если вспомнить, как приходило предыдущее поколение, все говорили: это ребята, которые выросли на PlayStation. Они лучше справлялись с машинами, где сложные рули и куча настроек. А это уже следующий этап. Эти ребята – новое поколение. Всё развивается. Когда пришли Макс Ферстаппен и его поколение, их называли «плейстейшн-гонщиками», они умели этим пользоваться.

А сейчас пришло поколение, которое ещё лучше работает с технологиями, потому что выросло в ещё более цифровой среде. Нужно уметь адаптироваться, и, например, для Кими Антонелли это гораздо проще. У него нет багажа, к которому нужно возвращаться. Для него всё новое, и ему не нужно избавляться от старых привычек. Ему не приходится тратить на это лишние усилия», – сказал Штайнер в подкасте Drive to Wynn.