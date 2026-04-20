Ваулз оценил изменения в техническом регламенте Формулы-1

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз положительно высказался о корректировках в техническом регламенте, которые были согласованы по итогам совещания Формулы-1 20 апреля.

«Это разумные изменения, и команды, ФИА и Формула-1 проделали хорошую работу за последние недели, чтобы их согласовать. В этом сезоне мы уже увидели отличные гонки, но важно, что мы всегда ищем способы сделать их ещё лучше. Будет интересно посмотреть, как эти изменения проявят себя, начиная с этапа в Майами», — написал Ваулз на своей странице в социальной сети X.

Ранее был официально раскрыт подробный список поправок в технический регламент. Основные изменения касаются системы управления энергией.