В «Ауди» добились прогресса в решении проблемы старта — AMuS

В «Ауди» добились прогресса в решении проблемы старта — AMuS
Команда «Ауди» добилась первых улучшений в работе стартовой процедуры болида 2026 года по итогам съёмочного дня в Монце, сообщает Auto Motor und Sport.

По ходу этого теста пилоты Нико Хюлькенберг и Габриэл Бортолето уделили особое внимание отработке стартов. Именно эта фаза оставалась одной из главных проблем машины R26 на первых этапах: гонщики регулярно теряли позиции сразу после старта.

Кроме того, команда работала над общей управляемостью автомобиля. Ранее пилоты жаловались на жёсткие переключения передач, из-за которых машина нестабильно вела себя при торможении и разгоне. Также отмечались проблемы с управлением энергией, что снижало конкурентоспособность в борьбе на трассе.

Как сообщает источник, по итогам тестов «Ауди» удалось добиться первых улучшений. Предполагается, что доработки силовой установки дали эффект, однако пока неясно, связаны ли изменения с новыми компонентами или настройками программного обеспечения.

