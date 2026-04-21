Тодт — о внедрении «гало»: многие говорили, что это не Формула-1

Бывший президент ФИА Жан Тодт рассказал, как принималось решение о внедрении системы «гало» и о сопротивлении со стороны команд и пилотов.

«Это была авария Жюля Бьянки — разрушительная. Для семьи, для спорта… и в каком-то смысле для моего сына, который был его менеджером и любил его как брата. И мы тогда думали только об одном — нужно вкладываться ещё больше. Ещё в 2009 году был Фелипе Масса. Он ехал на круге возвращения в боксы и получил в голову пружину от машины Рубенса Баррикелло — это едва не стоило ему жизни.

И я сказал: мы обязаны что-то сделать. Я спросил инженеров: какая сейчас самая уязвимая часть, несмотря на весь прогресс? Голова? Кокпит? Нужно было найти решение. Мне предложили «гало». Я сказал: хорошо, работаем.

Тогда, кстати, этим проектом руководил Лоран Мекис, который сейчас работает в «Ред Булл». Я поручил ему заняться этим, он подготовил предложение. Когда его показали командам, многие, и команды, и пилоты, были против. Говорили, что это не Формула-1. Тогда я спросил инженеров: это лучше защищает голову? Ответ — да. Значит, делаем.

Я помню, как Ромен Грожан в день объявления сказал: это печальный день для Формулы-1. А через несколько месяцев он разбил машину на первом круге в Бахрейне и пробил барьер, который был как нож. Без «гало» он бы лишился головы. Он сам это потом признал. Так что это, наверное, лучший ответ на вопрос, правильно ли мы сделали», — сказал Тодт в подкасте The High Perfomance.