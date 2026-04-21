Вольф: люди с восторгом вспоминают 2000-е и забывают, что были гонки без обгонов

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о дискуссиях вокруг изменений в регламент Формулы-1.

«Это наша ответственность. У каждого есть право на своё мнение, но мы обязаны высказывать его внутри рабочих групп, среди всех участников процесса. И именно это в последние недели и происходило в конструктивном ключе. Мы определили цели: где именно нужно улучшать ситуацию, если это действительно делает Формулу-1 лучше. Мы хотим обеспечить безопасность пилотов.

И также хотим сохранить то, за что ценят гонки. Мы опираемся на данные, что нравится болельщикам, а что — нет. При этом уважаем заядлых фанатов автоспорта, которым нравилось то, что было раньше. Однако давайте честно: есть ещё и ностальгия, из-за которой прошлое всегда кажется лучше настоящего.

Люди с восторгом вспоминают 2000-е, забывая, что тогда были гонки, где не происходило ни одного обгона. Да, пилотам всё нравилось, ведь можно было максимально атаковать в поворотах. Но если зрителю скучно, мы от этого ничего не выигрываем.

Формулу-1 критикуют уже много лет, и мы реагировали хаотично, меняли правила. Лучше от этого не становилось. Сейчас мы в очень выгодном положении, ведь в Формуле-1 всё хорошо. И наша задача — сохранить и развивать его», — приводит слова Вольфа RacingNews365.

