В Италии начали налоговое расследование в отношении гонщиков и команд Ф-1 — RN365

Налоговые органы Италии начали расследование в отношении гонщиков Формулы-1 и команд, которые могут быть обязаны доплатить налоги с доходов, полученных во время Гран-при на территории страны, сообщает RacingNews365.

По информации издания, финансовая полиция Италии направила гонщикам письма с требованием подать налоговые декларации за 2025 год и связаться с властями лично или через представителя. Итальянская сторона также намерена проверить соблюдение налогового законодательства за предыдущие годы.

Согласно итальянским законам, иностранные спортсмены, участвующие в соревнованиях на территории страны, обязаны платить налог с заработанных там доходов. Однако практическое применение этой нормы было непоследовательным, что и стало поводом для проверки.

Для получения точной картины доходов налоговые органы, как сообщается, запросят доступ к контрактам гонщиков и спонсорским соглашениям. Если сумма неуплаченного налога превысит € 50 тыс., это может квалифицироваться как уголовное преступление. Помимо задолженности, нарушителям грозят крупные штрафы.

В последние годы Формула-1 проводила гонки на трёх итальянских трассах: в Монце (Гран-при Италии), Имоле (Гран-при Эмилии-Романьи) и Муджелло (Гран-при Тосканы в 2020 году). Счётная палата Италии поручила провести проверки во всех трёх провинциях.