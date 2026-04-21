Ландо Норрис рассказал, почему не приехал на вручение премии Laureus

Пилот «Макларена» Ландо Норрис обратился к болельщикам и организаторам премии Laureus после того, как был удостоен награды «Прорыв года».

«Сегодняшний вечер для меня особенный. Как вы, возможно, уже заметили, я получил премию Laureus в номинации «Прорыв года» — одну из самых престижных наград в мире спорта. Церемония вручения премий Laureus — это потрясающее событие, и я искренне сожалею, что не смог присутствовать на ней лично. Я много раз смотрел эту церемонию по телевизору, и она всегда выглядит просто потрясающе.

К сожалению, сейчас я нахожусь на базе «Макларена», где сосредоточен на подготовке к следующей гонке, поэтому не смог присутствовать на церемонии.

Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто голосовал за меня, а также комитету Laureus за это признание. Для меня это действительно очень много значит, особенно учитывая тех невероятных спортсменов, с которыми я был номинирован, а также тех выдающихся людей, которые получали эту награду в прошлом. Для меня это большая честь.

Конечно, огромное спасибо всей моей команде в «Макларене» — механикам, моей личной команде и всем, кто был частью этого путешествия. Эта награда принадлежит всем нам.

Ещё раз прошу прощения, что не смог прийти, нарядившись по случаю, но я вам очень благодарен», — заявил Норрис в видео, которое опубликовала пресс-служба команды в Х.

Премия Laureus вручается ежегодно с 2000 года и считается одной из самых авторитетных в мировом спорте.