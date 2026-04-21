«Не будьте эгоистичны». Доменикали — о том, что Ф-1 следует перенять у американских лиг

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали заявил, что чемпионату следует перенять у американских спортивных лиг умение объединяться ради общего коммерческого успеха.

«Есть множество вещей, которые мы никогда не будем копировать из американского спорта. Но существует один элемент, которому, я убеждён, нам стоит поучиться. В США проводятся встречи владельцев команд, где обсуждают именно коммерческую сторону дела: сколько можно заработать сообща и какие правила наилучшим образом отвечают общим интересам. Мы движемся в верном направлении, но пока его не прошли до конца.

Нам нужно сделать шаг вперёд как единой системе, где каждый понимает: на трассе вы должны сражаться. Вы можете переманить инженера у соперников или увести пилота. Но когда вы собираетесь вместе и размышляете о будущем спорта, вы должны быть на одной волне.

Не будьте эгоистичны. Если есть проект, который приносит огромный положительный эффект всем участникам, нужно в него погружаться с головой. Показательный пример — когда я презентовал фильм. Он имел колоссальный успех с точки зрения повышения узнаваемости нашего спорта в тех местах, где о нас раньше никто не слышал.

Я говорю это с уважением, не поймите меня превратно: это не критика, а констатация факта. Владельцы команд в Формуле-1 — все разные. В американском спорте есть один человек, который владеет одной командой, и, встречаясь с владельцами НФЛ, ты имеешь дело с конкретным собственником бизнеса. У нас же подавляющее большинство руководителей команд не являются их владельцами. Поэтому они, что вполне оправданно, могут ставить во главу угла интересы, которые порой не связаны с тем, что хорошо для общего дела.

Поэтому нам нужно вместе осознавать: чем больше ты вовлечён в работу на деловом уровне, тем больше тебе приходится думать, а иногда и откладывать в сторону собственные интересы ради блага команды.

Это вопрос менталитета. И это непросто, потому что мы с вами — гонщики по духу. Я говорю «мы», потому что сам вышел из той же среды. Это стремление всегда быть нацеленным на результат, на производительность. Это прекрасно. Но бывают моменты, когда нужно смотреть на картину в целом и иметь общее видение», — приводит слова Доменикали издание Motorsport.