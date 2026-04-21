The Race: Ф-1 сделала первый осторожный шаг, но более серьёзные изменения ждут в 2027-м

Формула-1 согласовала пакет корректировок регламента по ходу сезона-2026, однако в паддоке признают, что это лишь первый шаг, а более глобальные изменения последуют в 2027 году, сообщает The Race.

Снижение лимита рекуперации энергии с 8,5 МДж до 7 МДж позволит сократить необходимость в экстремальных тактиках сбора энергии в квалификации. Новые ограничения на использование мощности в зонах без жёсткого ускорения призваны уменьшить опасные перепады скоростей сближения машин. Изменение концепции старта с низкой мощностью должно повысить безопасность первых метров гонки.

Однако, по данным The Race, некоторые смелые идеи — например, более радикальная корректировка лимитов рекуперации или изменение режимов активной аэродинамики — были отложены. Причинами названы потенциальная сложность реализации и недостаточная проверенность решений.

Главная проблема, которая остаётся нерешённой, — падение скорости машин на 50 км/ч в конце прямых после истощения заряда батареи. Снижение лимита рекуперации может немного сгладить кривые ускорения и замедления, но не устранит проблему полностью.

При этом в паддоке отмечают, что сам факт достижения консенсуса и способность команд договариваться о рациональных изменениях — уже важный прецедент. Ожидается, что дальнейшие саммиты и более масштабные корректировки регламента последуют с прицелом на сезон-2027.