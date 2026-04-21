«КАМАЗ-мастер» анонсировал необычный внешний вид капотного грузовика

Руководитель спортивной команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев рассказал о новинках, которые ждут болельщиков на бахе «Золото Кагана-2026».

«Впервые болельщики увидят изменённый дизайн передней части наших К5. Сюрпризом для многих станет внешний вид капотника. Проверим, как поведут себя автомобили с изменённой развесовкой и усовершенствованными характеристиками подвески. Есть ещё несколько технических изменений. В конце сезона расскажем, что удалось», — приводит слова Николаева пресс-служба команды.

Команда «КАМАЗ-мастер» отправляется в Астрахань для участия в 15-м юбилейном выпуске бахи «Золото Кагана», которая пройдёт с 24 по 28 апреля и станет первым этапом чемпионата России по ралли-рейдам в зачёте грузовиков.