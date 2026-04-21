Кирилл Куцков стал пилотом команды AKCEL GP в GB3 на сезон-2026

17-летний российский гонщик Кирилл Куцков, выступающий под сербской лицензией, проведёт первый этап чемпионата GB3 в Сильверстоуне 25-26 апреля в составе Elite Motorsport. При этом весь остальной сезон-2026 он проедет за команду AKCEL GP.

На первом этапе в Сильверстоуне Куцков выступит вместе с ранее объявленными пилотами Elite Motorsport — Кюхо Ли и Флинном Джекесом.

«GB3 представляет собой следующий важный шаг в моём развитии. Чемпионат предлагает высококонкурентную среду с серьёзными техническими требованиями, позволяя отточить гоночное мастерство, стабильность и адаптивность на сложных трассах. Это ключевая платформа для подготовки к более высоким уровням формульных серий.

Четверг станет моим первым тестом в GB3, но я уверен в быстрой адаптации. С предыдущим опытом и техническим пониманием рассчитываю быстро набрать скорость и быть конкурентоспособным с самого начала. Основная цель в Сильверстоуне — обрести уверенность в машине, быстро учиться и бороться за высокие результаты по ходу уикенда», — приводит слова Куцкова пресс-служба чемпионата.

Куцков начал карьеру в картинге, где стал чемпионом мира в 2023 году и выиграл WSK Euro Series. В формулах дебютировал в конце 2023-го, одержав победу в чемпионате Саудовской Аравии Ф-4 и став вице-чемпионом Ф-4 CEZ. В прошлом сезоне выступал в итальянской Ф-4, а также одерживал победы в Ф-4 CEZ и SMP F4.

Заслуженный тренер России по автоспорту Пётр Алёшин отметил, что команда AKCEL GP не входит в число фаворитов GB3, но для гонщика это ценный опыт.

«Для Кирилла это огромный шаг вперёд, возможность получить опыт выступлений в чемпионате высокого уровня на очень быстрой машине, с очень сильными соперниками. И этот опыт неоценим, его ничем не заменишь.

Что касается результатов — цыплят по осени считают. Кирилл быстро обучаем, и если с технической стороны всё будет в порядке — уверен, что и результаты придут достаточно быстро», — написал Алёшин в своём телеграм-канале.