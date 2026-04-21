Карун Чандхок назвал сроки и условия, при которых ГП Индии может вернуться в календарь Ф-1

Бывший пилот Формулы-1 Карун Чандхок оценил перспективы возвращения Гран-при Индии в календарь чемпионата и назвал четыре необходимых для этого условия.

«Мой телефон разрывается от звонков с вопросами о возвращении Гран-при Индии, поэтому я решил поделиться своими соображениями о тех шагах, которые необходимо предпринять.

Шаг первый: необходима ясность в вопросах регулирования и законодательства со стороны правительства. Надеюсь, правительство окажет содействие в решении налоговых вопросов, таможенных процедур и визового режима. Взгляните на MotoGP: даже у Марка Маркеса возникали проблемы с визой. Поэтому участие государства здесь критически важно, и позитивный настрой министра вселяет надежду.

Шаг второй: финансовая модель. Кто будет платить за гонку? Владельцы автодрома? Промоутер? Правительство? Возможно, это будет совместное предприятие? Вся структура финансирования должна быть выстроена чётко, потому что есть расходы на проведение самого мероприятия и есть стоимость прав на проведение этапа. Всё это должно быть надёжно обеспечено.

Шаг третий: сам автодром. Когда трассу построили 15-16 лет назад, она была на пике развития. Само асфальтовое полотно до сих пор в хорошем состоянии. Я последний, кто пилотировал там машину Формулы-1, и могу подтвердить: покрытие, поребрики — всё в приличном виде. Однако потребуются обновления с точки зрения современной инфраструктуры: речь о зонах гостеприимства, стандартах безопасности, боксах для команд. Всё это необходимо модернизировать.

И шаг четвёртый: календарь. В Формуле-1 полностью укомплектованный календарь из 24 гонок. Реалистично оценивая ситуацию, я не вижу возможности появления свободного слота раньше 2029 года, а скорее даже 2030-го, поскольку существует множество долгосрочных контрактов с действующими этапами.

Но в этом нет ничего страшного. Как страна мы можем использовать это время с умом, чтобы заложить первые три основы. Тогда к моменту появления окна в календаре мы будем полностью готовы. Работы предстоит много», — заявил Чандхок в видео, опубликованном в социальных сетях.