Стала известна развлекательная программа фестиваля «Мото Драйв» на «Игора Драйв»

Стала известна развлекательная программа фестиваля «Мото Драйв» на «Игора Драйв»
Третий ежегодный фестиваль «Мото Драйв» пройдёт на автодроме «Игора Драйв» 6 и 7 июня. Праздник объединит мотоспорт, музыку и развлечения для всей семьи, сообщает пресс-служба автодрома.

В рамках уикенда состоятся соревнования по шоссейно-кольцевым мотогонкам, этап чемпионата и первенства России по мотокроссу, а также состязания по мотоджимхане.

Звезда российского мотофристайла Алексей Колесников выполнит уникальный трюк — обратное сальто на мотовездеходе. Экстремальное шоу Freeride Engine представит стантрайдинг на мотоциклах и квадроциклах, синхронное исполнение сложных элементов и прыжки через огненные кольца. Ведущим мотошоу FMX 13 станет битбоксер Вахтанг Каландадзе.

В выставочной зоне «Автокультура» разместят редкие экземпляры мототехники. Для посетителей на собственных мотоциклах организуют отдельную парковку слева от основного въезда на автодром.

Для детей предусмотрены джимхана на беговелах, глиттер-станция, создание банданы и плетение байкерского браслета, аквагрим, автосимулятор и возможность сделать собственный гоночный номер. Дети до шести лет проходят бесплатно в сопровождении взрослого.

В течение двух дней на фестивале выступят кавер-группы и диджеи, а завершатся оба дня концертами молодых российских исполнителей. Имена хедлайнеров пока держат в секрете. Билеты доступны на сайте автодрома.

