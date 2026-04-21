Главная Авто Новости

Менеджмент Норриса запретил журналисту задавать вопросы о регламенте и Ферстаппене

Менеджмент Норриса запретил журналисту задавать вопросы о регламенте и Ферстаппене
Журналист The Guardian Дональд Макрей рассказал о контроле со стороны менеджмента пилота «Макларена» Ландо Норриса во время интервью по случаю вручения чемпиону мира премии Laureus «Прорыв года».

За несколько часов до встречи Макрей получил сообщение, что представители гонщика запрещают спрашивать о дружбе и соперничестве с Максом Ферстаппеном («Ред Булл») и Джорджем Расселлом («Мерседес»), а также о новом регламенте Формулы-1. Журналист возразил, подчеркнув важность этих тем.

Когда до конца интервью оставалось 10 минут, Макрей всё же попытался задать вопрос о регламенте. В комнате находился телефон с включённой громкой связью, через который менеджер Норриса, не присутствовавший лично, резко прервал беседу — это было его единственное вмешательство за всё время. Молодой представитель менеджмента в комнате добавил: «У нас больше нет времени».

На просьбу использовать оставшиеся 10 минут Норрис смущённо произнёс: «Я не босс». Когда журналист возразил, что чемпион мира — именно босс для своего менеджмента, гонщик ответил: «Всё в порядке. Я готов ответить на этот вопрос». Представитель в комнате отрезал: «Нет».

Норрис неловко улыбнулся и повторил: «Я не босс».

Позже, когда Макрей задал безобидный вопрос о возможности догнать «Мерседес» в этом сезоне, менеджер снова вмешался: «Нет, мы не отвечаем на это». Норрис с явным раздражением повернулся к нему: «Почему? Скажи «да». В итоге британец коротко ответил: «Да, «Мерседес» можно догнать, и мы делаем всё возможное».

Журналист отметил, что такое затыкание рта чемпиону мира противоречит открытому характеру Норриса и политике «Макларена», которая позволяет гонщику свободно общаться с прессой в гоночные уикенды. После интервью Макрей подошёл к представителю менеджмента и заявил, что компания оказывает Норрису медвежью услугу.

Макс Ферстаппен прогнал журналиста. На что обиделся чемпион Формулы-1
