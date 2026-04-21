«Альпин» проводит тесты в Зандворте на машине 2021 года

Команда Формулы-1 «Альпин» проводит двухдневные тесты на автодроме в Зандворте, сообщает RacingNews365.

Французский коллектив использует болид A521 образца 2021 года — последнюю машину до введения правил граунд-эффекта в 2022-м. Тесты проходят в рамках программы TPC, позволяющей командам работать с техникой предыдущих лет.

Кто именно пилотирует машину, официально не раскрывается. В «Альпин» лишь уточнили, что за рулём находятся представители собственной программы. С высокой долей вероятности речь идёт о тест- и резервных пилотах команды — Пауле Ароне или Куше Майни. Полностью чёрный карбоновый шлем гонщика не позволяет установить личность визуально.