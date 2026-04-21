Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Альпин» проводит тесты в Зандворте на машине 2021 года

Комментарии

Команда Формулы-1 «Альпин» проводит двухдневные тесты на автодроме в Зандворте, сообщает RacingNews365.

Французский коллектив использует болид A521 образца 2021 года — последнюю машину до введения правил граунд-эффекта в 2022-м. Тесты проходят в рамках программы TPC, позволяющей командам работать с техникой предыдущих лет.

Кто именно пилотирует машину, официально не раскрывается. В «Альпин» лишь уточнили, что за рулём находятся представители собственной программы. С высокой долей вероятности речь идёт о тест- и резервных пилотах команды — Пауле Ароне или Куше Майни. Полностью чёрный карбоновый шлем гонщика не позволяет установить личность визуально.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android