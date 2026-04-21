Отец российского гонщика рассказал, сколько нужно денег, чтобы выступать в Формуле-3

Отец российского гонщика Кирилла Куцкова Илья Куцков раскрыл финансовые подробности выступлений в «формульных» сериях и оценил перспективы сына.

«Бюджет на сезон в GB3 стартует от € 800-900 тыс. Нам согласовали взнос в три раза меньше. Думаю, скрипя зубами, на бровях я такой бюджет вывезу, а дальше будем разбираться по ходу сезона», — рассказал Куцков-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.

При этом, по словам Ильи, следующий шаг в карьерной лестнице — Формула-3 — требует значительно больших вложений.

«Там бюджет от € 2 млн и мест особо нет. Надо попадать в чью-то программу поддержки, а туда российских спортсменов сейчас никто не берёт. Поддержки из России тоже нет: в этом сезоне российских логотипов на машине Кирилла, насколько мне известно, не будет», — добавил он.

Куцков-старший отметил, что из-за урезанного бюджета на машине гонщика остаётся лишь 10% рекламных площадей вместо обычных 30. Чтобы получить больше, необходимо выкупать места у команды.

17-летний Кирилл Куцков, чемпион мира по картингу 2023 года, в сезоне-2026 выступит в британском чемпионате GB3. Первый этап он проведёт за Elite Motorsport, а весь сезон — в составе команды-новичка AKCEL GP. По словам отца, после GB3 карьера в «формулах» может остановиться, и семья рассматривает вариант перехода в гонки на выносливость — LMP2 или LMP3.