Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Отец российского гонщика рассказал, сколько нужно денег, чтобы выступать в Формуле-3

Комментарии

Отец российского гонщика Кирилла Куцкова Илья Куцков раскрыл финансовые подробности выступлений в «формульных» сериях и оценил перспективы сына.

«Бюджет на сезон в GB3 стартует от € 800-900 тыс. Нам согласовали взнос в три раза меньше. Думаю, скрипя зубами, на бровях я такой бюджет вывезу, а дальше будем разбираться по ходу сезона», — рассказал Куцков-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.

При этом, по словам Ильи, следующий шаг в карьерной лестнице — Формула-3 — требует значительно больших вложений.

«Там бюджет от € 2 млн и мест особо нет. Надо попадать в чью-то программу поддержки, а туда российских спортсменов сейчас никто не берёт. Поддержки из России тоже нет: в этом сезоне российских логотипов на машине Кирилла, насколько мне известно, не будет», — добавил он.

Куцков-старший отметил, что из-за урезанного бюджета на машине гонщика остаётся лишь 10% рекламных площадей вместо обычных 30. Чтобы получить больше, необходимо выкупать места у команды.

17-летний Кирилл Куцков, чемпион мира по картингу 2023 года, в сезоне-2026 выступит в британском чемпионате GB3. Первый этап он проведёт за Elite Motorsport, а весь сезон — в составе команды-новичка AKCEL GP. По словам отца, после GB3 карьера в «формулах» может остановиться, и семья рассматривает вариант перехода в гонки на выносливость — LMP2 или LMP3.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android