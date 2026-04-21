Норрис обращался за помощью к топ-спортсменам из других видов спорта в трудные моменты

Чемпион мира Формулы-1 Ландо Норрис рассказал, что в прошлом сезоне консультировался с лучшими атлетами из других видов спорта, чтобы справиться с психологическими трудностями.

«Есть определённые люди, с которыми я разговаривал в прошлом году, когда испытывал трудности. Лучшие спортсмены мира. Я спрашивал их, как они справляются в такие моменты, как блокируют шум и остаются собой на корте или поле.

Я бы предпочёл не говорить [их имена]. Но это невероятные люди, которые многого достигли в разных видах спорта и, безусловно, помогли мне добиться того, чего я добился», — приводит слова Норриса издание The Guardian.

