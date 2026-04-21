Отец пилота GB3 Кирилла Куцкова раскрыл карьерные перспективы сына на 2027 год

Отец российского гонщика Кирилла Куцкова Илья Куцков оценил вероятные карьерные перспективы сына после сезона-2026 в британском чемпионате GB3.

— Из ваших слов полное ощущение, что пусть в 2026-м «формульная» карьера продолжается, есть огромная вероятность, что в 2027-м всё закончится. Пойти резервистом в Формулу-Е, как Бедрину, не получится?

— Там пилоты очень высокого уровня. Половина основы была в Формуле-1, а в целом средний уровень выше, чем в Формуле-2. И почти все команды заводские. Грубо говоря, чтобы пробиться в Формулу-Е, нужно иметь за спиной хотя бы выступления в Формуле-2, ну или тащить своих спонсоров.

— И какая тогда альтернатива?

— Думаю, после GB3 появится шанс посадить Кирилла в LMP2 или сначала — в LMP3. Там шикарные машины и чемпионаты — например, я в восторге от ELMS, да и зимняя азиатская ALMS в полном порядке в плане организации и освещения в СМИ. Думаю, мы с Петром Михайловичем будем мыслить в этом направлении.

— Там есть перспективы, чтобы не вы собирали бюджет, а уже команда платила зарплату пилоту?

— Шансы есть, но для этого надо попадать в заводские программы «Ламборгини», «Феррари», «БМВ» и так далее. У «Порше» очень хорошая программа… Ну, сложно сказать. Возможно, более правильный путь — заниматься образованием, карьерой, а гонять — уже для души на заработанные тобой же деньги, либо привлекать бюджеты благодаря полученным на работе контактам. Пока просто едем нынешний сезон, а дальше будем смотреть, — заявил Куцков-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.