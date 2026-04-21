Норрис — о старте сезона-2026: такова цена, которую платишь за победу в чемпионате

Чемпион Формулы-1 британец Ландо Норрис признал, что начало сезона-2026 складывается для «Макларена» непросто, но выразил уверенность в скором прогрессе.

«Это было трудное начало. Такова цена, которую платишь за победу в чемпионате и бросание всех яиц в одну корзину. Но сейчас есть время поработать над развитием и обновлениями без гонок. Уверены, что сможем сделать машину гораздо более конкурентоспособной в ближайшие месяц-два», — приводит слова Ландо Норриса издание The Guardian.

После трёх этапов Норрис занимает пятое место в личном зачёте, уступая 47 очков лидеру Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса».