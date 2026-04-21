Названы новые детали с участием пилота Ф-1 в скандале с эскорт-услугами в Италии

В издании Il Fatto Quotidiano раскрыли новые детали с участием пилота Формулы-1 в преступной схеме по организации эскорт-услуг для состоятельных клиентов, среди которых оказались также и футболисты Серии А.

«Что касается конкретного случая с пилотом Формулы-1, разговор датируется 18 февраля 2026 года. Задержанный Маттео Грасси говорит с другим арестованным Прагой Лусом и объясняет: «У меня есть друг, пилот Формулы-1, который приезжает сегодня вечером в Милан, хочет девушку, чтобы ******* её, ты сможешь подобрать ему вариант?» На что Прага Лус отвечает: «Пришлю ему бразильянку». На этом Грасси завершает беседу: «Хорошо, тогда если хочешь что-то заработать, договорись с бразильянкой».

Как указано в ордере: «Из других разговоров ясно видно, что эскорт-модели получают деньги за сексуальные услуги». Но также выясняется, что им платили не напрямую от клиента, а от нынешних фигурантов дела исходя из общей суммы, которую клиент переводил организации. Девушкам затем вручали конверты с наличными в зависимости от оказанных услуг и полученной выручки с оплатой от € 70 до € 100 за вечер в зависимости от того, пользовалась ли девушка жильём в Чинизелло-Бальзамо», — говорится в статье.

Учитывая, что происходящее датируется 18 февраля, никто из нынешних гонщиков Формулы-1 не мог там присутствовать, так как 18 февраля в Бахрейне стартовали вторые предсезонные тесты, где присутствовали все команды.