«Сделать команду счастливой». Норрис — о подходе к работе с механиками и инженерами

Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») рассказал о своём отношении к команде, вспомнив, как в 2019-м заказал 800 именных бутылок с водой. На каждой было имя сотрудника «Макларена» независимо от должности.

«Именные бутылки? Это было в 2019-м, многие до сих пор пользуются своими бутылками. Моя главная мотивация — сделать свою команду счастливой, так же как и сделать счастливым себя и побеждать. Есть гонщики, которым это не так важно, но для меня это всегда было важно. Помню, в 2018-м [в роли тест-пилота] я по вечерам помогал механикам упаковывать вещи. Они работают больше всех, встают в четыре утра. Двое моих нынешних механиков были на одном из моих первых тестовых дней, когда я был подростком-пилотом на симуляторе… И с моими инженерами работаю с моего первого теста в Формуле-1 в Будапеште в 2017-м», — приводит слова Норриса издание The Guardian.