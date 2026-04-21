Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Сделать команду счастливой». Норрис — о подходе к работе с механиками и инженерами

«Сделать команду счастливой». Норрис — о подходе к работе с механиками и инженерами
Комментарии

Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») рассказал о своём отношении к команде, вспомнив, как в 2019-м заказал 800 именных бутылок с водой. На каждой было имя сотрудника «Макларена» независимо от должности.

«Именные бутылки? Это было в 2019-м, многие до сих пор пользуются своими бутылками. Моя главная мотивация — сделать свою команду счастливой, так же как и сделать счастливым себя и побеждать. Есть гонщики, которым это не так важно, но для меня это всегда было важно. Помню, в 2018-м [в роли тест-пилота] я по вечерам помогал механикам упаковывать вещи. Они работают больше всех, встают в четыре утра. Двое моих нынешних механиков были на одном из моих первых тестовых дней, когда я был подростком-пилотом на симуляторе… И с моими инженерами работаю с моего первого теста в Формуле-1 в Будапеште в 2017-м», — приводит слова Норриса издание The Guardian.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android