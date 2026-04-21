Новый сезон Открытого чемпионата РДС стартует в Рязани

25 и 26 апреля в Рязани на территории автоспортивного комплекса «Атрон» состоится первый этап Открытого чемпионата РДС по дрифту (RDS Open). Соревнования носят статус чемпионата Центрального федерального округа и являются доступной точкой входа в спорт высших достижений для пилотов России.

Фото: Пресс-служба РДС

Конфигурация рязанской трассы пользуется особой популярностью среди российских пилотов. Известная на АСК «Атрон» бетонная «стена-магнит» проверит на прочность и мастерство в управляемом заносе каждого участника, ведь из года в год она притягивает к себе даже самых опытных спортсменов. Участие в первом этапе чемпионата примут как известные зрителю по предыдущему сезону пилоты, так и новые для RDS Open спортсмены. В пелотон вновь вошли: Сергей Давидадзе (г. Самара), Сергей Корнеев (г. Екатеринбург), Валерий Богочаров и Иван Седых (оба — из Ростова-на-Дону), столичные пилоты: Дмитрий Добровольский (команда STAR PЁR STARS AIMOL), Анатолий Щербак, Андрей Овчинников и Руслан Арефьев, петербуржцы Игорь Озолин и Владимир Афанасьев (команда Tamashi Racing). Среди новых имён — ещё один пилот Tamashi Racing Станислав Антропов (г. Санкт-Петербург), москвичи Алексей Разинков и Александр Леонов — спортсмен известен зрителям по участию в «Зимнем Кубке РДС». Также участие в RDS Open в сезоне-2026 примет пилот предыдущего сезона Гран-При РДС, участник RDS Europe (с 2025 года серия носит название RDS Open) Владислав Ерофеев (г. Георгиевск).

Фото: Пресс-служба РДС

Среди боевых автомобилей зрители смогут встретить как излюбленные пилотами RDS Open машины BMW в кузове E36, E46 и E92, а также Nissan Silvia S14 и S15, так и новые для чемпионата спортивные снаряды — Nissan 200SX, Toyota Supra и Mazda RX8.

Участников сезона-2026 ждёт обновление в регламенте соревнований — класс NXT упразднён, а всем спортсменам предстоит борьба за чемпионство в единой зачётной группе. Это сделает заезды более плотными, конкурентными и непредсказуемыми для зрителя. Расписание чемпионата претерпит минимальные изменения: в первый соревновательный день (в субботу) пройдёт квалификация, а после неё — серия парных тренировок для лучшей подготовки спортсменов. В воскресенье болельщики чемпионата увидят полную серию парных заездов.

Изменения коснутся и механики проведения парных заездов. В сезоне-2026 второй соревновательный день будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием после двух поражений (англ. Double Elimination). После первой серии хитов победители заездов встретятся с победителями, а проигравшие — с проигравшими. Это позволит пилотам, потерпевшим поражение в хитах основной сетки, продолжить борьбу за призовое место, а зрителям увидеть вдвое больше зрелищных парных заездов.

Фото: Пресс-служба РДС

Частично обновился в 2026 году и судейский состав RDS Open. Оценивать проезды спортсменов будет уже знакомый зрителям серии Андрей Астапов (пилот RDS GP), остальные места в трио рефери займут новые судьи — Михаил Давидянц (судья RDS GP 2025, который в новом сезоне станет пилотом главного чемпионата страны) и Тимофей Добровольский (пилот RDS GP и чемпион RDS Open NXT 2025 года).

