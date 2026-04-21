Формула-Е провела первые заезды на болиде нового поколения Gen4

Во вторник во Франции на автодроме имени Поля Рикара состоялся дебют болида нового поколения Gen4 Формулы-Е.

«Способный развивать скорость свыше 335 км/ч, разгоняться 0-100 км/ч за примерно 1,8 секунды и 0-200 км/ч всего за 4,4 секунды — на 1,5 секунды быстрее предшественника — Gen4 обеспечит на 50% больше мощности в гоночном режиме, чем текущий гоночный автомобиль GEN3 Evo. В атакующем режиме GEN4 выдаёт до 600 кВт мощности, что на 71% больше базовой мощности Gen3 Evo, обеспечивая производительность, которая расширяет границы электрических гонок. Имея две различные аэродинамические конфигурации для чистой производительности в квалификации и управления энергией в гонке, Gen4 также является единственным болидом с постоянным полным приводом на все колеса.

Демонстрация на трассе подчеркнула скорость Gen4 в реальных условиях — обгонные круги на фоне его предшественников Gen1, Gen2 и Gen3 показали значительный скачок в инновациях и чистой производительности. С началом гонок с сезона-2026/2027 Gen4 обещает показать лучшее время круга в истории Формулы-E, текущий мул быстрее как минимум на пять секунд на круге по сравнению с Gen3 Evo и в среднем на 10 секунд быстрее, чем Gen3 в квалификационном режиме. Уверены, что производители, участвующие в Формуле-Е, продвинут производительность ещё дальше», — говорится в статье ФИА.

