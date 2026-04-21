«Особенное чувство». Ландо Норрис рассказал, о чём мечтает каждый Гран-при в Формуле-1

Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис из «Макларена» рассказал, о чём мечтает каждый Гран-при.

— Уилл Джозеф однажды сказал: «Мы часто показываем лучшие результаты, когда Ландо выступает на подсознательном уровне, не задумываясь о пилотировании».

— Да, это мечта на каждый уикенд — достичь этого состояния. Иногда это кажется невозможным. Лучшим примером этого состояния потока был единственный квалификационный круг, после которого я заплакал. Это был мой поул в Монако в прошлом году. Квалификация складывалась довольно плохо, и я начал сомневаться в себе. Неужели потерял то небольшое преимущество в квалификациях? Это было моим главным преимуществом с детства. Монако — самая сложная трасса, с ней у меня были проблемы с самого прихода в Формулу-1. Там присутствует всегда страх и другие вызовы. Это Монако и невероятно сложный круг.

Ты должен преодолеть в сознании этот барьер. Нужно перестать думать: «Я заторможу здесь и сделаю то». Если хочешь поул, ты должен войти в поворот, выдав максимум, и посмотреть, выберешься ли на его другую сторону. [После квалификации] это было особенное чувство, — приводит слова Норриса издание The Guardian.