Макс Ферстаппен презентовал мерч, связанный со сборной Нидерландов по футболу

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», презентовал новый мерч в своём магазине, вдохновлённый формой сборной Нидерландов по футболу.

«Формула-1 и футбол сливаются воедино, становясь частью чего-то большего. Чего-то цельного, страстного, повсеместного. Эта футболка, сочетающая в себе классический стиль футбольной майки и дух Формулы-1, создана для максимальной эффективности и точности. Она вдохновлена ДНК Макса Ферстаппена и мышлением чемпионов. На футболке красуются имя, номер, подпись и личная эмблема Макса, а фон с повторяющимся логотипом Макса объединяет весь дизайн. Эта футболка создана для моментов, которые объединяют болельщиков и оставляют неизгладимый след, будь то день матча или день гонки», — говорится в описании товара на официальном сайте гонщика.

