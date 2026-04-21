«Глобальный ориентир». Бен Сулайем — о новом болиде Формулы-Е Gen4

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем прокомментировал появление на автодроме имени Поля Рикара во Франции нового болида Формулы-Е Gen4, который дебютирует в сезоне-2026/2027.

«Новый автомобиль Формулы-Е Gen4 знаменует собой значительный шаг вперёд для электрических гонок, устанавливая новый глобальный ориентир в производительности, инновациях и стабильности. Это не просто быстрая машина, а заявление о намерениях относительно будущего этой технологии. Горжусь тем, что ФИА и её партнёры по Формуле-Е возглавляют это видение. Сотрудничество было ключевым моментом в разработке этого автомобиля и останется в сердце новой эры чемпионата, определяемой большей производительностью, актуальностью для трасс и зрелищностью. Мы переопределяем возможное вместе с крупнейшими мировыми автопроизводителями, используя лабораторию автоспорта», — приводит слова бен Сулайема пресс-служба ФИА.