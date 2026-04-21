Команды Ф-1 смогут использовать ADUO после пятого, а не шестого Гран-при — GPblog

Команды Ф-1 смогут использовать ADUO после пятого, а не шестого Гран-при — GPblog
Команды Формулы-1 получат возможность использовать ADUO после Гран-при Канады, который из-за отмены гонок в Саудовской Аравии и Бахрейне станет пятым этапом сезона-2026, сообщили в GPblog.

«Производители двигателей Формулы-1 могут получить разрешение на внедрение обновлений уже после пяти Гран-при вместо изначально запланированных шести гоночных уикендов. Окончательное решение по этому вопросу будет объявлено на следующей неделе.

Согласно регламенту первая оценка проводится после шести гонок Формулы-1, но ФИА хотела перенести её на более ранний срок, чтобы пойти навстречу производителям двигателей, как стало известно несколько недель назад после отмены Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии. Изначально с учётом этих гонок первое окно для обновлений должно было наступить после Гран-при Майами. Однако без этапов на Ближнем Востоке это произошло бы только после Гран-при Монако (в начале июня). Чтобы избежать столь долгого ожидания, команды, ФИА и Формула-1 обсуждают более раннюю точку оценки, чем после гонки в Монако. GPblog узнал в паддоке, что первое окно ADUO будет установлено после Гран-при Канады, то есть до Монако.

Долгое время ожидалось, что решение будет объявлено в ходе встречи руководителей команд F1 с FIA в понедельник. Однако в заявлении международной федерации ADUO не упоминалась вовсе. Как стало известно, окончательная ясность по дальнейшему внедрению ADUO последует на следующей неделе», — говорится в статье.

Формула-1 под обстрелами: почему в 2022-м Гран-при прошёл, несмотря на атаку
5 главных сюрпризов на старте сезона Формулы-1. Фанатам «Феррари» есть чему радоваться
