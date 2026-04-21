Экс-пилот Ф-1 объяснил, почему «Ред Булл» не должен отпускать Ламбьязе в «Макларен» раньше

Бывший пилот Формулы-1 нидерландец Гидо ван дер Гарде объяснил, почему «Ред Булл» должен сохранить гоночного инженера Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе до конца действия контракта перед уходом в «Макларен».

«Прежде всего это прекрасная возможность для Ламбьязе. Если у тебя есть возможность вырасти до руководящей роли в таком топ-коллективе, как «Макларен», то нужно хвататься за этот шанс обеими руками. Он полностью заслуживает этого. Так считаю не только я, но и Ферстаппены. Ламбьязе всегда был очень предан Максу, они прекрасно провели время вместе, результатом чего стали четыре титула.

Несмотря на то что Ламбьязе переходит к прямому конкуренту, считаю, что он должен иметь возможность продолжать выполнять свою текущую роль до самого последнего дня. Он ценный актив для команды и для Макса. Если «Ред Булл» благоразумен, он сохранит это сотрудничество как можно дольше», — написал ван дер Гарде в своей колонке на портале Formule1.