Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Экс-пилот Ф-1 объяснил, почему «Ред Булл» не должен отпускать Ламбьязе в «Макларен» раньше

Экс-пилот Ф-1 объяснил, почему «Ред Булл» не должен отпускать Ламбьязе в «Макларен» раньше
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 нидерландец Гидо ван дер Гарде объяснил, почему «Ред Булл» должен сохранить гоночного инженера Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе до конца действия контракта перед уходом в «Макларен».

«Прежде всего это прекрасная возможность для Ламбьязе. Если у тебя есть возможность вырасти до руководящей роли в таком топ-коллективе, как «Макларен», то нужно хвататься за этот шанс обеими руками. Он полностью заслуживает этого. Так считаю не только я, но и Ферстаппены. Ламбьязе всегда был очень предан Максу, они прекрасно провели время вместе, результатом чего стали четыре титула.

Несмотря на то что Ламбьязе переходит к прямому конкуренту, считаю, что он должен иметь возможность продолжать выполнять свою текущую роль до самого последнего дня. Он ценный актив для команды и для Макса. Если «Ред Булл» благоразумен, он сохранит это сотрудничество как можно дольше», — написал ван дер Гарде в своей колонке на портале Formule1.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android