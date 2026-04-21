Ван дер Гарде предсказал уход Макса Ферстаппена из «Ред Булл» после сезона-2026

Бывший пилот Формулы-1 нидерландец Гидо ван дер Гарде высказался о будущем своего 28-летнего соотечественника и четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена в команде «Ред Булл».

«Ставлю деньги на уход Макса. У «Ред Булл» не все в порядке в этом сезоне, а Макс хочет машину, на которой он сможет выигрывать гонки и титулы. Всё просто. Поэтому также думаю, что после этого сезона Макс сделает следующий шаг», — написал ван дер Гарде в своей колонке на портале Formule1.

Ферстаппен дебютировал в Формуле-1 в 2015 году в составе «Торо Россо». После четырёх этапов в 2016-м был переведён в «Ред Булл», где заменил россиянина Даниила Квята. На первом же Гран-при в Испании нидерландский гонщик за рулём австрийского болида одержал дебютную победу в «Королевских гонках».