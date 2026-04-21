«Ред Булл» рассматривает возможность не обновлять двигатель при ADUO — GPblog

Руководство команды Формулы-1 «Ред Булл» думает над тем, чтобы не пользоваться возможностью для улучшения двигателя, даже если это будет разрешено системой ADUO.

«Как стало известно, «Ред Булл» и их партнёр по двигателям «Форд» серьёзно рассматривают возможность не внедрять никаких обновлений для повышения производительности силовой установки, даже если это будет разрешено по правилам ADUO. Команда считает, что в ближайший период приоритет лежит в другой области.

Остаётся большим вопросом, отстаёт ли двигатель «Ред Булл» от силовой установки «Мерседеса» более чем на 2%. Если выяснится, что это действительно так, велика вероятность, что они всё равно примут решение не пользоваться возможностью улучшить силовую установку в краткосрочной перспективе. Хотя у двигателя определённо есть области для улучшения, в «Ред Булл» нет ощущения, что двигатель является самым большим недостатком. Австрийцы гораздо больше хотели бы сначала сосредоточиться на настройке и улучшении шасси. Это не исключает того, что «Ред Булл» и «Форд» в какой-то момент в течение сезона внедрят обновления при условии, конечно, что они смогут воспользоваться системой ADUO», — говорится в статье.

Материалы по теме
Команды Ф-1 смогут использовать ADUO после пятого, а не шестого Гран-при — GPblog
