Экс-пилот Ф-1 показал заживление шрама спустя два года после операции на открытом сердце

Бывший гонщик Формулы-1 Хейкки Ковалайнен выложил в социальных сетях фотографии заживления шрама на груди после операции на открытом сердце, когда у него обнаружили аэробную аневризму в 2024-м.

Фото: Из личного архива Хекки Ковалайнена

«Трудно поверить, что прошло уже более двух лет с тех пор, как мне сделали операцию на открытом сердце по поводу аэробной аневризмы. Это было обнаружено на медицинском обследовании без каких-либо симптомов. Буду всегда благодарен врачам и медсёстрам, которые заботились обо мне, возможность наслаждаться своей жизнью без ограничений — это настоящее благословение. Бледнеющий шрам каждый день напоминает мне о том событии, когда я смотрю в зеркало», — написал Ковалайнен в социальной сети Х.