Пилот сейфти-кара Майландер рассказал, зачем выкладывается на максимум на трассах

Пилот автомобиля безопасности Формулы-1 Бернд Майландер рассказал, зачем каждый уикенд старается выкладываться на максимум за рулём сейфти-кара.

«В четверг, после обкатки трассы, первым делом я проверяю официальные хронометражные документы (смеётся). Смотрю на фиолетовые сектора, сравниваю их с моими временами с прошлого года. Это моё личное соревнование. Всё, что я делаю, должно исполняться на высочайшем уровне, как и всё остальное в Формуле-1. Без тренировочных заездов по четвергам и ежедневных проверок с дирекцией гонки моя работа была бы невозможна», — приводит слова Майландера издание RacingNews365.