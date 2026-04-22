«Гонщики — лицо спорта». Феттель поддержал пилотов Ф-1 из-за критики регламента

«Гонщики — лицо спорта». Феттель поддержал пилотов Ф-1 из-за критики регламента
Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель высказался о критике технического регламента сезона-2026.

— С точки зрения спортивной составляющей слышу и разделяю критику, потому что машины, конечно, весело пилотировать, но, вероятно, не так весело участвовать в гонках из-за регламента и связанных с ним сложностей. Так что понимаю гонщиков и очень критически настроен к тому, чтобы не потерять ДНК и душу спорта, которая заключается в поиске быстрейшего гонщика на быстрейшей машине, чтобы победить в гонке.

— Как думаете, некоторые изменения в регламент были внесены ещё вчера? Я так понимаю, вы читали о них. Как думаете, они что-то изменят?
— Я мельком видел это. Надеюсь, с точки зрения спорта именно это они и пытаются решить. Это сделает гонщиков счастливее, потому что в конечном счёте именно гонщики — это лицо спорта. Если они выходят из машины полные адреналина и очень взволнованные, это заставляет людей волноваться как у экранов, так и на трибунах, — приводит слов Феттеля с гала-ужина Тhe Рerfect World Foundation Award 2026 аккаунт F1 To Rule Them All в социальной сети Х.

