Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Майландер объяснил, чем Ферстаппен, Шумахер и Хэмилтон отличаются от других гонщиков

Комментарии

Пилот автомобиля безопасности Формулы-1 Бернд Майландер высказался о работе с пилотами Формулы-1.

«Они знают, что у меня есть опыт. Они сосредоточены на гонке, я сосредоточен на безопасности. Иногда у меня есть информация, которой нет у них, пытаюсь объяснить им это позже.

Стили пилотажа? [Михаэль] Шумахер был агрессивным, как сейчас Макс [Ферстаппен] и Льюис [Хэмилтон]. Они бросают тебе вызов, немного рискуют. Другие гонщики более расслаблены, как Серхио Перес, который однажды даже получил штраф в Сингапуре за то, что отстал на слишком большую дистанцию», — приводит слова Майландера издание RacingNews365.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android