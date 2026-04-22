Майландер объяснил, чем Ферстаппен, Шумахер и Хэмилтон отличаются от других гонщиков

Пилот автомобиля безопасности Формулы-1 Бернд Майландер высказался о работе с пилотами Формулы-1.

«Они знают, что у меня есть опыт. Они сосредоточены на гонке, я сосредоточен на безопасности. Иногда у меня есть информация, которой нет у них, пытаюсь объяснить им это позже.

Стили пилотажа? [Михаэль] Шумахер был агрессивным, как сейчас Макс [Ферстаппен] и Льюис [Хэмилтон]. Они бросают тебе вызов, немного рискуют. Другие гонщики более расслаблены, как Серхио Перес, который однажды даже получил штраф в Сингапуре за то, что отстал на слишком большую дистанцию», — приводит слова Майландера издание RacingNews365.