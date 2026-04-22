Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Главная Авто Новости

«Нельзя иметь всё сразу». Норрис — о выборе между титулом и скоростью

Действующий чемпион Формулы-1 пилот «Макларена» Ландо Норрис оценил текущую форму команды.

«У машины большой потенциал. Мы, конечно, не там, где хотели бы быть, но, думаю… вы бы хотели задать другой вопрос: предпочёл бы я быть сейчас здесь и выиграть в прошлом году или иметь сейчас чуть более быструю машину, но не выиграть тогда? Думаю, вы знаете мой ответ.

Нельзя иметь всё сразу. Как команда мы точно не там, где хотим быть и где должны быть, но мы внутри понимаем, чего можем добиться. И сейчас как раз хороший момент, чтобы показать, на что мы способны как команда – против «Феррари», против «Мерседеса», которые сейчас выступают очень сильно.

Я знаю, что все ребята и девушки на базе работают очень усердно, и прогресс есть. Нужно время, чтобы улучшить некоторые вещи, и это не значит, что мы плохи. Мы всё ещё третья команда на данный момент, но нам, конечно, гораздо больше нравится быть первыми, чем третьими. Время покажет. У нас есть кое-что в разработке, все много работают, и мы настроены вернуться на вершину», – приводит слова Норриса портал RacingNews365.

