Вольф призвал не сравнивать Кими Антонелли с Сенной

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф призвал снизить ажиотаж вокруг пилота команды Андреа Кими Антонелли, отметив, что подобные сравнения создают лишнее давление на молодого гонщика.

«Конечно, в Италии все хотят говорить о чемпионских титулах, и появляются сравнения с Айртоном Сенной. Мне это совсем не нравится читать.

Ему 19 лет, он на виду в Италии, и сейчас важнее снижать ожидания и давление, а не раздувать их. Но он справляется очень хорошо. У него хорошее окружение. Внутри команды бывают моменты, когда мы его поддерживаем, а бывают – когда добавляем давления.

В целом всё идёт именно так, как мы и ожидали. То, что мы всегда стараемся привить нашим гонщикам, – сначала нужно посмотреть на себя. Что я могу сделать лучше? И только после этого можно смотреть наружу. Помню, мы так работали с Джорджем Расселлом, когда он ещё был в «Уильямсе», – это и стало основой.

Что касается Кими, мы с самого начала чётко понимали цели. Первый год – это обучение: с яркими выступлениями, но и с моментами, когда будет очень тяжело. И именно это мы сейчас и видим», – приводит слова Вольфа портал F1i.

