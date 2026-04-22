Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Чандхок считает, что сделка Уитли с «Астон Мартин» пока не закрыта

Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Карун Чандхок прокомментировал ситуацию вокруг бывшего руководителя «Ауди» Джонатана Уитли.

«Похоже, сейчас всё подвисло. Слухи про «Астон Мартин» действительно ходили — между этапами в Китае и Японии. Это выглядело довольно логично, потому что Эдриан временно закрывал эту роль. Но очевидно, что сделка не закрыта. Если бы всё было решено, об этом уже объявили бы. Думаю, сейчас ещё идёт активное обсуждение, где в итоге окажется Джонатан.

Я почти уверен, что мы ещё увидим Джонатана Уитли в паддоке. Он человек Формулы-1 до мозга костей. Он там с начала 90-х. Он точно не закончил с Формулой-1. Так что он скоро снова появится, вопрос только — на какой позиции. Сможет ли он найти роль уровня, который соответствует его последнему опыту? Потому что он уже был руководителем команды», — сказал Чандхок в эфире подкаста Sky Sports F1.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android