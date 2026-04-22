Чандхок считает, что сделка Уитли с «Астон Мартин» пока не закрыта

Бывший пилот Формулы-1 Карун Чандхок прокомментировал ситуацию вокруг бывшего руководителя «Ауди» Джонатана Уитли.

«Похоже, сейчас всё подвисло. Слухи про «Астон Мартин» действительно ходили — между этапами в Китае и Японии. Это выглядело довольно логично, потому что Эдриан временно закрывал эту роль. Но очевидно, что сделка не закрыта. Если бы всё было решено, об этом уже объявили бы. Думаю, сейчас ещё идёт активное обсуждение, где в итоге окажется Джонатан.

Я почти уверен, что мы ещё увидим Джонатана Уитли в паддоке. Он человек Формулы-1 до мозга костей. Он там с начала 90-х. Он точно не закончил с Формулой-1. Так что он скоро снова появится, вопрос только — на какой позиции. Сможет ли он найти роль уровня, который соответствует его последнему опыту? Потому что он уже был руководителем команды», — сказал Чандхок в эфире подкаста Sky Sports F1.