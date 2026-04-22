Р. Шумахер заявил, что пообщался с Йосом Ферстаппеном после резких слов в свой адрес

Р. Шумахер заявил, что пообщался с Йосом Ферстаппеном после резких слов в свой адрес
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер прокомментировал резкие слова Йоса Ферстаппена, отметив, что после этого между ними состоялся разговор.

Ранее Шумахер заявил, что «Ред Булл» и Максу Ферстаппену не хватает влияния Хельмута Марко на фоне текущих сложностей. В ответ Йос Ферстаппен написал: «Ральф несёт полный бред».

«Да, мы пообщались. Он не был груб, но дал понять, что думает иначе. Повторю: мне нравится Йос Ферстаппен, мне нравится Макс Ферстаппен, так что с этой точки зрения всё нормально.

Сейчас для них непростое время — в том числе для отца, который не привык после всех этих лет и успехов вдруг отвечать или объяснять. Это просто не похоже на Йоса. Сейчас он, возможно, более эмоционален, может быть, более раздражён или быстрее реагирует. Но это часть его характера — он эмоциональный человек. Меня это не беспокоит.

Я просто немного удивился, потому что всегда считал, что у Макса, Йоса и Хельмута Марко очень тесные отношения», — сказал Шумахер в эфире подкаста Backstage Boxengasse.

