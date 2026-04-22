Штайнер — о «Хонде»: они всегда возвращаются в борьбу

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что «Хонда» сможет преодолеть текущие проблемы и вновь выйти на высокий уровень.

«Как «Хонда» оказалась в таком плохом положении? Точно не знаю. Думаю, они решили остановиться в рамках старого регламента, распустили всех и начали с нуля. А начинать с нуля — значит, заново учиться всему. Это единственное объяснение, которое я нахожу, потому что они же четырёхкратные чемпионы вместе с «Ред Булл». По сути, они даже не уходили.

Они вернулись с новой командой специалистов, разрабатывая новую технологию, которая, если подумать, не так уж сильно отличается. Это очень крупная и сильная компания… Но то же самое было и в MotoGP: они всё выигрывали с Марком до ковида, а потом просто исчезли. Очень странно. Я не понимаю, как они оказались в такой ситуации. Думаю, если ты не внутри этого процесса — а Япония всё-таки далеко — мы не можем знать. Они стараются, и в итоге всё равно всегда возвращаются в борьбу.

Когда «Макларен» расстался с «Хондой», её никто не хотел, а через два года они уже были чемпионами. Это невероятно. Они всегда возвращаются, хотя сами себе всё усложняют. Это тяжело для тех, кто сейчас с ними работает, в частности для «Астон Мартин». Но реальность в том, что они всегда возвращаются. Возможно, это часть их культуры», – приводит слова Штайнера SoyMotor.