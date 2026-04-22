«Парадокс — времена хуже, но можно больше ехать на полном газу». Дэвидсон — о поправках

Бывший пилот Формулы-1 и пилот симулятора «Мерседеса» Энтони Дэвидсон положительно оценил изменения в регламенте, хоть стиль пилотирования и станет чуть другим.

«В целом, думаю, регламент получился довольно амбициозным. Кто-то скажет — даже слишком амбициозным, особенно с этим разделением мощности 50 на 50 между ДВС и батареей. В итоге мы приходим к тому, что на круге просто не хватает энергии батареи, чтобы компенсировать относительно слабый двигатель внутреннего сгорания, а ведь он должен тянуть машину Формулы-1 с её аэродинамическим сопротивлением от всех этих крыльев.

При этом нельзя было делать слишком радикальные изменения, потому что тогда машины стали бы просто слишком медленными. Поэтому сейчас мы находимся в некоем промежуточном варианте: снижение лимита с 8 МДж до 7 МДж должно позволить пилотам ехать более «в полный газ», но из-за того, что ДВС по новым правилам слабее, времена круга неизбежно будут медленнее.

Получается немного парадоксально: времена хуже, но пилоты могут больше ехать на полном газу. Если вспомнить машины Ф-3 или Ф-2 — там круги медленнее, но пилоты едут почти всё время в полный газ. Вот к чему мы сейчас начинаем приближаться.

Они советовались с пилотами, и я очень рад, что их услышали, потому что именно пилоты чувствуют всё это за рулём. Я сам это ощущал всю зиму на симуляторе.

Многие из этих вещей я отмечал ещё в начале прошлого года. Например, тот же суперклиппинг на уровне 350 кВт. Теперь разрешено использовать максимальный суперклиппинг, а это означает, что сокращается период, когда ты находишься в этом режиме. То есть вместо долгого и неприятного падения оборотов, к которому мы привыкли за первые три гонки, теперь будет короткий, более резкий спад. Это должно отбить у пилотов и команд желание рано сбрасывать газ.

Думаю, они нашли более удачное решение. Именно к этому, на мой взгляд, стоило прийти с самого начала», — приводит слова Дэвидсона портал Crash.net.