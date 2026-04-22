Стало известно, кто возьмёт на себя часть обязанностей в «Ауди» после ухода Уитли

Руководитель проекта «Ауди» Маттиа Бинотто решил не искать прямую замену бывшему руководителю команды Джонатану Уитли и перераспределить обязанности внутри команды.

Заместителем руководителя станет спортивный директор Иньяки Руэда, сообщает портал F1oversteer со ссылкой на Auto Action. При этом его роль существенно не расширится — назначение должно позволить самому Бинотто сосредоточиться на других задачах. Ожидается, что повышение позволит избежать повторения ситуации с Уитли и сохранить управляемость внутри команды.

Как пишет источник, Бинотто решил не рассматривать внешних кандидатов и сделал ставку на Руэду, с которым ранее работал в «Феррари». Испанец присоединился к «Ауди» в 2024 году и отвечает за спортивное направление, включая взаимодействие с ФИА и вопросы регламента.

Уитли покинул команду в марте, проработав на посту менее года. Он перешёл из «Ред Булл» в структуру «Ауди» в рамках трансформации «Заубера», однако, как сообщается, между ним и Бинотто возникли разногласия.

Материалы по теме
Монтойя назвал имя того, кто способен заменить Уитли в «Ауди»
