«Феррари» проводит съёмочный день в Монце

«Феррари» использует первый из двух разрешённых по регламенту съёмочных дней, чтобы проверить обновления перед возвращением сезона Формулы-1 на этапе в Майами.

По информации FormulaPassion со ссылкой на AutoRacer, команда уже вывела машину на трассу и задействовала доступные 200 километров для тестов новых элементов. В частности, в Монце испытывается обновлённое заднее крыло-«макарена», которое должно решить проблемы с надёжностью. По оценкам, оно может дать прибавку в 8-10 км/ч в режиме прямой — в зонах, где открываются оба крыла.

Фото: Аккаунт @AnaFerrariHeart в социальной сети X

Также команда тестирует пакет аэродинамических обновлений, включая элементы днища и крыльев. Кроме того, болиду удалось снизить вес — это может дать около одной десятой секунды по сравнению с той версией SF-26, которая на первых трёх этапах сезона стабильно финишировала третьей.

