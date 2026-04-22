Да Кошта — о новом болиде Формулы-Е: Ферстаппен написал, что это круто

Пилот Формулы-Е Антониу Феликс да Кошта оценил новый болид Gen4 и рассказал о реакции четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена на презентацию машины.

«Ощущение такое, будто мы заново представляем себя миру. Это новая машина. Для меня она уже вписалась в мир автоспорта, но, наверное, это наш самый большой шаг вперёд. Внешний вид, технологии, скорость, характеристики. Не секрет, что Gen3 не была особенно популярной машиной, когда появилась. А сейчас с этой машиной мы, думаю, действительно сделали шаг вперёд — и первое впечатление очень хорошее.

Есть забавная история: когда показали Gen3, одним из первых мне написал Макс Ферстаппен — и сказал: «Не уверен насчёт этой машины». А вчера, когда вывели Gen4 на трассу, он снова написал одним из первых: «Вот это круто». Так что если парни из Формулы-1 одобряют болид — это тоже классно. И в принципе здорово для серии», — приводит слова да Кошты Motorsport Week.

На этой неделе на трассе «Поль Рикар» состоялась презентация Gen4 Unleashed. Gen4 придёт на смену Gen3, которая с момента дебюта вызывала противоречивую реакцию и регулярно подвергалась критике со стороны пилотов.