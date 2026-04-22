Хельмут Марко: Ламбьязе уже нашли замену из «Феррари»

Бывший советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал будущий уход гоночного инженера Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе, отметив, что команда уже нашла ему замену.

«Успешных специалистов всегда переманивают. Ламбьязе оказался в центре внимания благодаря Максу. На его место уже взяли замену из «Феррари», — приводит слова Марко издание oe24.

Ранее стало известно, что Джанпьеро Ламбьязе покинет «Ред Булл» после более чем 10 лет работы и перейдёт в «Макларен», где займёт пост заместителя руководителя команды Андреа Стеллы. Сам Стелла подчеркнул, что рассматривает Ламбьязе как ключевую фигуру в структуре команды. Макс Ферстаппен также поддержал решение своего гоночного инженера, отметив, что не стал бы препятствовать его переходу.