Патрезе: Сайнс мог бы перейти в «Ред Булл», но в итоге они могут оказаться хуже «Уильямса»

Бывший пилот Формулы-1 Риккардо Патрезе оценил возможные варианты продолжения карьеры для Карлоса Сайнса на фоне слухов о его уходе из «Уильямса».

«В конце прошлого года он блестяще вывел «Уильямс» на уровень, которого команда не достигала уже много лет. Сейчас он, возможно, недоволен и считает, что машина и команда находятся не в лучшем положении. Но если бы он захотел уйти, куда бы он пошёл? Трудно представить, что он может вернуться в «Феррари», ему сложно найти место в «Макларене», потому что у них два хороших гонщика, а «Мерседес» исключён. Так что уходить из такой команды, как «Уильямс», не имело бы смысла.

Возможно, он мог бы перейти в «Ред Булл», но они теряют всех ключевых фигур, в итоге они могут оказаться даже хуже «Уильямса». Сейчас для него ситуация не из лёгких. Но я думаю, что в прошлом году «Уильямс» продемонстрировал реальное улучшение. У них хороший двигатель, потому что это двигатель «Мерседеса». Они опоздали, потому что не смогли провести тесты в Барселоне, но в конце этого месяца мы увидим, смогут ли они, после вынужденного перерыва, представить лучшую машину», — приводит слова Патрезе издание FormulaPassion.

Сайнс перешёл в «Уильямс» перед началом сезона-2025 и помог команде занять пятое место в Кубке конструкторов. Старт сезона-2026 сложился для «Уильямса» тяжело — команда борется в конце пелотона, а сам Сайнс ранее призывал коллектив совершить рывок к этапу в Майами.